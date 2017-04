Emotionele Vilhena draagt titel op aan moeder (video)

Na afgelopen weekend staat het vrijwel vast dat Feyenoord de landskampioen van dit voetbaljaar gaat worden. Extra bijzonder voor Tonny Vilhena, die een roerig jaar kende.



Hij zegde een transfer af en verloor zijn moeder. "Ik weet dat ze meekijkt. Als we kampioen zouden worden, dan is dat ook voor haar. Ze heeft het winnen van de KNVB-beker wel meegemaakt en over het kampioenschap hebben we ook gesproken. Ze zei toen: 'ik wil dat jullie kampioen worden.'", vertelt een emotionele Vilhena voor de camera van FOX Sports.





Tonny Vilhena: "Ik weet dat mijn moeder meekijkt. Ze zei nog: 'Ik wil dat jullie kampioen worden'." #Feyenoord pic.twitter.com/Cp38ofGoQb — FOX Sports (@FOXSportsnl) 24 april 2017