PSV heeft schitterend nieuws voor Mark van Bommel

Op De Herdgang lopen er bij PSV veel oud-internationals rond. Mark van Bommel bijvoorbeeld. Hij krijgt met ingang van komend seizoen zijn eigen elftal; PSV -19.



Hij was al actief als veldtrainer in de jeugd, en wordt nu dus hoofdmanager van een eigen ploeg. Hij combineert de job met zijn werk als assistent-trainer van Bert van Marwijk in Saudi-Arabië.



"Ik heb geprobeerd me op alle vlakken breed te oriënteren. Daardoor creëer je een idee over hoe je wil voetballen en hoe je een elftal wil trainen. Nu heb ik echt het gevoel dat ik daar aan toe ben", aldus de oud-middenvelder op de clubwebsite van PSV.



Van Bommel volgt Geert Brusselers op bij -19.