Gudde wil titel voor Gudde en Feyenoord uitstellen

In de volgende speelronde van de Eredivisie kan Feyenoord zich tot de nieuwe landskampioen kronen, als het weet te winnen van Excelsior. Maar bij laatstgenoemde hoopt directeur Wouter Gudde dat natuurlijk te kunnen voorkomen.



Ook al is zijn vader Eric directeur bij Feyenoord. Een zware familiestrijd lonkt dus. "Dat ze kampioen worden gun ik hem wel, ja. Maar daar hebben ze nog twee wedstrijden voor", reageert Excelsior-man Wouter bij FOX Sports.



"Uiteindelijk heb ik gister met mijn moeder op de bank gekeken. Daarna zijn we 's avonds gaan eten. Hij (Eric Gudde, red.) kwam natuurlijk ook terug met een grote glimlach, omdat ze een grote stap hebben gezet. Alleen wij zijn officieel niet veilig, dus we zullen zeker een punt moeten halen. Daar hebben wij ook twee wedstrijden voor, te beginnen op 7 mei", besluit Gudde junior.





