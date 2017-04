'NEC schuift cultheld door, leiding bekijkt opties'

Patrick Pothuizen is per direct overgeheveld naar de A-selectie van NEC. Op dit moment is de cultheld nog werkzaam als trainer van het beloftenteam.



NEC maakt een troosteloze periode door en heeft maandag officieel besloten om de samenwerking met trainer Peter Hyballa te beëindigen. Om de staf aan te vullen is besloten om de voormalig verdediger door te schuiven, zo meldt Omroep Gelderland.



De Nijmeegse club kijkt ondertussen naar de mogelijkheden om Hyballa te vervangen. Volgens de regionale omroep is het mogelijk om een nieuw gezicht aan te trekken, maar ook 'iemand van binnen NEC' is een mogelijkheid. Ron de Groot en Ernie Brandts zijn de enige trainers binnen de eredivisionist met de benodigde papieren.



NEC staat momenteel op een play-offplek en moet dus vrezen voor degradatie.