Vitessenaar maakt indruk: "Waar mijn plafond ligt?"

Milot Rashica is uitgegroeid tot een smaakmaker in het elftal van Vitesse. De Kosovaarse aanvaller groeide in korte tijd uit tot vaste waarde en is belangrijk, dus de logische vervolgvraag is waar zijn plafond ligt.



"Ik moet eerlijk zeggen dat het mij ook wel een beetje heeft verbaasd hoe snel ik mij heb aangepast", vertelt de Vitessenaar aan Metro. "Het niveau was stukken hoger dan ik gewend was. Waar mijn plafond ligt is moeilijk te zeggen. Real Madrid is in ieder geval mijn lievelingsclub, omdat Ronaldo daar speelt.



Rashica heeft het prima naar zijn zin in Nederland. "Het is fijn dat iedereen hier Engels spreekt. De faciliteiten zijn fantastisch bij Vitesse. We zitten hier op Papendal. Kijk om je heen, dit is toch prachtig? Verder is het een schoon en mooi land. Soms maken we uitstapjes."



Zo werd onder meer de Efteling bezocht. "Die attractie met die vogel was het gaafst. De adelaar is mijn lievelingsdier. Het is het symbool van Kosovo en Albanië. Ik maak ook altijd een adelaar met mijn handen op mijn hart als ik scoor."