Terugval dreigt Heerenveen behoorlijk geldbedrag te kosten

Voor sc Heerenveen zijn de komende wedstrijden tegen PEC Zwolle (uit) en NEC (thuis) van groot belang. Niet alleen dient de Friese eredivisionist zich nog officieel te kwalificeren voor de play-offs, maar ook staat er nog een bedrag van 550.000 euro op het spel.



De Leeuwarder Courant schrijft: "De ploeg van trainer Jurgen Streppel (nu achtste) moet in de Eredivisie twee plekken hoger eindigen dan Groningen (tiende) om de equipe van Faber op de ranking van de tv-gelden - die wordt berekend over de laatste tien seizoenen, waarbij de huidige competitie het zwaarst weegt - voorbij te gaan."



Heerenveen staat momenteel achtste met 43 punten, waar FC Groningen met vier punten achterstand op plek tien volgt. Overigens lijken de Friezen sowieso in te moeten leveren door de hogere klasseringen van FC Utrecht en Vitesse. In totaal zou het gaan om zo'n 700.000 euro.