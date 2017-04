KNVB onverbiddelijk voor Ajacied: "Stuitende arrogantie"

De KNVB heeft John Heitinga geen toestemming gegeven om deel te nemen aan de Cursus Betaald Voetbal. In het najaar gaat de cursus weer los, maar de oud-verdediger van Ajax moet eerst zijn diploma Trainer-Coach 1 halen.



Door deze beslissing in Zeist kan Heitinga op zijn vroegst pas in 2020 het hoogste trainersdiploma halen, zo meldt De Telegraaf. Journalist Valentijn Driessen neemt dit Frans de Kat en Teun Jacobs kwalijk. "Stuitende arrogantie van twee bondsmensen, die geen enkele loyaliteit en respect hebben voor zo’n grote oud-speler."



Op dit moment is Heitinga assistent-coach van Jong Ajax. Volgens de reglementen van de KNVB is het mogelijk om spelers met een grote waarde voor het Nederlandse voetbal een kortere route te laten volgen, maar in de ogen van de voetbalbond past hij ondanks het totaal van 87 Oranje-interlands niet in dat rijtje.