'Bizar' moment bij De Kuip: "Achttien jaar frustratie"

Feyenoord wacht al sinds 1999 op een nieuw kampioenschap en dus maakt de huidige titelstrijd veel los in Rotterdam-Zuid. Enkele uren na de uitoverwinning op Vitesse en rond het slotakkoord van Ajax (1-0 verlies bij PSV) kwam dat er allemaal uit op het terrein bij De Kuip.



De Feyenoord-selectie werd opgewacht door een groep dol enthousiaste supporters. Jan de Rek beleefde als chauffeur van de spelersbus een bijzonder moment. "Ongelofelijk, ik ben nog aan het bijkomen van de rit", zo laat hij weten aan het NRC.



De Rek blikt terug: "We konden op een gegeven moment niet meer verder. Over een stukje van vijftig meter heb ik drie kwartier gedaan. Bizar dit. Achttien jaar frustratie zie je eruit komen. Ik zag grote kerels met tranen in de ogen."