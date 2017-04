De kans is groot dat Andrés Guardado in de zomer voor een nieuw avontuur kiest in zijn voetballoopbaan. De Mexicaan opteert naar verluidt voor de MLS in Amerika, maar zijn invloed bij PSV is nog altijd groot.



Volgens trainer Phillip Cocu is Guardado ondanks recente kritiek invloedrijk binnen de selectie van PSV, zoals bleek in de ontmoeting met Ajax (1-0 overwinning). "Je zag toch weer dat anderen bij ons zich aan hem optrokken", zo laat de oud-international van Oranje weten aan het Algemeen Dagblad.



"Je merkt dat Andrés altijd iets meer opleeft in zo'n week voor een topper. Dan is hij nog nadrukkelijker aanwezig. Ook vlak voor de aftrap, in de kleedkamer. Dan neemt hij nog even speciaal het woord", aldus Cocu.