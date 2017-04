Feyenoord kan ontspannen: 'Een paar dagen naar het buitenland'

Nu Feyenoord zo goed als verzekerd is van het kampioenschap, kunnen de Rotterdammers het wat rustiger aan gaan doen. Nog twee weken heeft Feyenoord tot de derby tegen Excelsior, dertiende in de Eredivisie. De spelers van Feyenoord krijgen drie vrije dagen, rond volgend weekend. Dan is in De Kuip de bekerfinale tussen AZ en Vitesse.



"Ik ga een paar dagen met de voetjes hoog zitten. Misschien een paar dagen naar het buitenland. Ik begin het lange seizoen te voelen", vertelt vleugelaanvaller Eljero Elia aan ELF Voetbal.



"Het is wel lekker om even alle pijntjes uit te laten werken en de batterij op te laden voor Excelsior. Daar moeten we weer vol gas geven", vult Jan-Arie van der Heijden aan. Lachend: "En ik hoorde dat er weer wat Feyenoord-fans komen…"