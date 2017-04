Officieel: Roda JC ziet Anastasiou naar België vertrekken

Het hing al even in de lucht, maar is nu helemaal officieel: Yannis Anastasiou gaat aan de slag bij KV Kortrijk. De huidige trainer van Roda JC Kerkrade heeft een contract voor drie seizoenen getekend en begint na het huidige seizoen aan zijn klus in België. Dat meldt de club maandagochtend.



De 44-jarige Griek is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Roda, maar een succes is de samenwerking allerminst. De Limburgers staan momenteel vijftiende in de Eredivisie. De marge ten opzichte van nummer zestien Sparta Rotterdam bedraagt met nog twee speelrondes te gaan slechts twee punten, waardoor de degradatiezorgen nog allerminst verdwenen zijn in Kerkrade.



Kortrijk eindigde in de Jupiler Pro League als tiende in de reguliere competitie. Karim Belhocina maakt het seizoen als trainer af bij de middenmoter.