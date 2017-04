Lionel Messi besliste zondagavond de Clásico tegen Real Madrid door ver in blessuretijd het winnende doelpunt te maken: 2-3. In de eerste helft had Messi ook het eerste doelpunt van Barcelona al voor zijn rekening genomen. De Argentijn kreeg de afgelopen tijd behoorlijk wat kritiek te verwerken, maar snoerde de critici de mond.



"Messi maakt zelfs het verschil als hij thuis aan het diner zit", grapte trainer Luis Enrique na de belangrijke zege voor Barcelona, dat nu weer meedoet in de strijd om het kampioenschap. "Hij is de beste speler aller tijden. En geloof me: ik heb veel wedstrijden gezien. Spelers zijn nu beter op hem ingespeeld en op hem voorbereid. En nog maakt hij het verschil."



Tegen Real maakte Messi zijn 500ste doelpunt voor Barcelona. Aanvoerder Andrés Iniesta: "Het is een eer dat hij voor Barcelona speelt. Hij blijft ons verbazen. De titel is weer in zicht."