'Excelsior - Feyenoord mogelijk tóch in De Kuip te zien'

Koploper Feyenoord kan op zondag 7 mei de titel pakken tegen stadsgenoot Excelsior. De wedstrijd wordt in Kralingen gespeeld. Er gingen stemmen op om het duel naar De Kuip te verplaatsen, maar dat laat de KNVB niet toe. Mogelijk is het duel tóch in De Kuip te zien.



Feyenoord gaat maandag in gesprek met de gemeente Rotterdam over het plaatsen van een groot scherm in De Kuip voor de wedstrijd tegen Excelsior. Dat bevestigen bronnen aan Voetbal International.



Het is nu al duidelijk dat duizenden Feyenoord-supporters naar Kralingen afreizen om de koploper te steunen. Tonny Vilhena vindt het prachtig dat een uitwedstrijd tegen Excelsior op die manier als een thuiswedstrijd kan aanvoelen voor zijn ploeg. "Ik heb ook gehoord dat er veel Feyenoord-supporters naar die wedstrijd komen. Dat is alleen maar mooi voor ons. Ik hoop het", zei de middenvelder tegen FOX Sports.