Ibrahimovic vertelt of hij klaar is om te stoppen

Er is wat onduidelijkheid over de ernst van de blessure van Zlatan Ibrahimovic, maar wel weten we dat hij minimaal negen tot twaalf maanden zal moeten revalideren. In Engeland denkt men voorzichtig dat dit het einde van de carrière van de Zweed kan betekenen, maar daar gaat Ibracadabra niet in mee.



Via zijn Instagram-account verzekert hij dat hij alleszins strijdbaar blijft. "Ten eerste, iedereen bedankt voor de support en liefde. Het is geen nieuws dat ik geblesseerd ben geraakt, dus ik lig er een tijdje uit. Ik ga door en kom sterker terug. Tot zover heb ik met één been gespeeld, dus dat moet geen probleem zijn. Eén ding is zeker: ik bepaal wanneer het tijd is om te stoppen. Niets anders. Opgeven is geen optie. Tot snel."