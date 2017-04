'Transfer dichtbij voor Ajax-keeper Onana'

Volgens de Franse media is de keeper van Ajax André Onana dicht bij een miljoenentransfer. Naar verluidt heeft Rudi Garcia, de coach van Olympique Marseille, namelijk hoogstpersoonlijk bij de clubleiding van zijn ploeg aangedrongen op de komst van de Kameroener. In Marseille kan Onana een stuk meer verdienen dan bij Ajax.



Verschillende media, waaronder bijvoorbeeld RMC Sport, achten een transfer alleszins haalbaar. Olympique Marseille heeft tegenwoordig de beschikking over een behoorlijk pittig transferbudget als gevolg van een overname. Bovendien zijn de vertegenwoordigers van Onana wel in gesprek met Ajax over een nieuwe verbintenis, maar vooralsnog zijn beide partijen er nog niet uitgekomen. In Frankrijk denkt men bovendien dat de keeper mag vertrekken voor een vast bedrag: vijf miljoen euro.



Ook Bayern München werd onlangs in verband gebracht met de sluitpost van de Amsterdammers, maar de werkgever van vleugelspits Arjen Robben wilde hem hebben als stand-in voor Manuel Neuer. Volgens de laatste berichten heeft Onana aan de clubleiding in de Allianz Arena laten weten dat hij dit niet aantrekkelijk vindt. Eén ding is zeker: directeur spelerszaken Marc Overmars zal een uiterste krachtsinspanning moeten doen om Onana te behouden voor de ArenA.