'Jammerlijk transfernieuws voor Feyenoord'

De Eredivisie-topclub Feyenoord stevent af op het kampioenschap en dat is bijzonder knap te noemen. Het betekent gelijk dat de Rotterdammers in het aankomende seizoen Champions League-voetbal zullen spelen en wat dat betreft is het zaak om alle spelers binnenboord te houden, de belangrijke dan in ieder geval.



Wat dat betreft is er wat slecht nieuws, want het ziet er niet naar uit dat buitenspeler Steven Berghuis in het aankomende seizoen nog in De Kuip te bewonderen zal zijn. Dat is in ieder geval wat journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad meldt via zijn Twitter-account. Beide partijen zouden wel door willen met elkaar, maar vooral financieel lijkt dit geen haalbare kaart, door het salaris dat Berghuis ontvangt bij Watford.





@RGraaf90 @Feyenoord Willen wel, maar zal lastig zijn. Heel lastig — Mikos Gouka (@MikosGouka) April 23, 2017