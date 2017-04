Kromme: vier Feyenoorders verdienen speciale vermelding

Willem van Hanegem is natuurlijk ontzettend blij met het feit dat Feyenoord weer eens een prijs gaat pakken. De Kromme pleit wel voor rust in de tent, omdat het nog niet helemaal gespeeld is, maar luidt de loftrompet over vier werknemers van de Rotterdamse Eredivisie-ploeg.



Hij schrijft in het Algemeen Dagblad: "Tonny Vilhena verdient een speciale vermelding in de kampioensboeken. Hij heeft een tragische periode in de privésfeer meegemaakt, maar hij is als voetballer alleen maar beter geworden. Spits Nicolai Jörgensen heeft de ploeg beter gemaakt, niet alleen door zijn doelpunten, maar door zijn hele manier van spelen. En ik vind ook keeper Brad Jones een echt rustpunt. Nooit in paniek en dat voel je als verdedigers, hoor."



Van Hanegem vergeet echter ook de coach van de Rotterdammers niet. "Giovanni van Bronckhorst verdient voor dit seizoen echt een pluim. Ook hij bleef rustig, zelfs in de periode dat het even de verkeerde kant op dreigde te gaan. Hij durfde het aan om Dirk Kuyt op de bank te zetten en dat is niet niks. Maar hij deed het, omdat hij wist dat het moest. Kuyt accepteerde het en dat is eveneens knap."