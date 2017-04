Kluivert doet opvallende belofte over PSV en Feyenoord

Buitenspeler Justin Kluivert heeft in de afgelopen weken een paar goede wedstrijden gespeeld, maar in Gelsenkirchen tegen Schalke 04 en in Eindhoven tegen PSV was hij toch ietsje minder. Voor de camera's van Voetbal Inside heeft het jonge talent nu een opvallende belofte gedaan aan de fans van Ajax.



Kluivert zegt namelijk: "Zolang ik bij Ajax speel verliezen we nooit meer van PSV en Feyenoord. Geloof mij maar. Honderd procent. Bij dezen hè, let maar op. Noteer het hè. Ik maak geen grapjes." De vleugelspits gaat verder: "Het is mijn eerste seizoen bij Ajax. Ik heb veel geleerd en volgend seizoen wil ik daar de vruchten van plukken."



De voetballer van Ajax kwam in het Philips Stadion hardhandig in aanraking met Jürgen Locadia. "Het was gewoon een opstootje, maar dat kan gebeuren. Vooral in zo'n wedstrijd. k ben voor niemand bang. Is Locadia twee koppen groter? Dat zegt niks, haha. Ik liet gewoon zien dat ik niet bang ben."