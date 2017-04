'Ibra krijgt pijnlijk nieuws van Manchester United'

Spits Zlatan Ibrahimovic raakte in het Europa League-duel tussen Manchester United en RSC Anderlecht zwaar geblesseerd aan zijn knie. Er is nog wat onduidelijkheid over de ernst van zijn kwetsuur, maar wel weten we dat hij negen tot twaalf maanden zal moeten revalideren. En United heeft nu naar verluidt een pijnlijke beslissing genomen.



De Zweed en zijn werkgever hadden een optie voor een contractverlenging van een jaar. De huidige verbintenis van Ibrahimovic loopt af in de aankomende zomer en de Engelse media weten op maandagmorgen te melden dat United zijn contract niet zal verlengen. Aanvankelijk waren de Engelsen dit juist wel van plan, maar het ziet er dus naar uit dat Ibrahimovic, in het slechtste geval, het hele aankomende seizoen niet in actie zal kunnen komen.



De beslissing is natuurlijk behoorlijk pijnlijk te noemen, maar ergens ook wel weer logisch. De Zweed staat immers op de loonlijst voor ongeveer 13,5 miljoen euro per jaar en dat is nogal veel geld om uit te geven aan een speler die niet in actie kan komen. Er wordt overigens gevreesd voor het einde van de carrière van Zlatan, maar een operatie in de Verenigde Staten moet daar uitsluitsel over bieden.