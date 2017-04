Berghuis: Bosz had niet goed nagedacht

Ajax-oefenmeester Peter Bosz hamerde er een tijdje geleden op dat Feyenoord nog twee uitwedstrijden voor de boeg had: eentje tegen Vitesse en eentje tegen Excelsior. Buitenspeler Steven Berghuis rept nu van een denkfout, door de beelden uit het GelreDome in Arnhem, waar meer Feyenoorders aanwezig waren dan Vitesse-fans.



In gesprek met De Telegraaf zegt de huurling van het Engelse Watford: "Bosz had niet goed nagedacht. Wij hadden en hebben geen uitwedstrijden meer …" Over het aanstaande duel met Excelsior vertelt Berghuis vervolgens: "Ik denk dat ze daar op het dak zitten. Ik vind dat toch wel heel bijzonder aan deze club. Feyenoord is zo groot in Nederland. Maar weet je wat zo mooi is, toen het slecht ging met de club waren al deze mensen er ook."



Trainer Giovanni van Bronckhorst vult aan: "Toen Jörgensen ons naar 1-0 schoot, kwamen er wel héél veel fans achter ons van de banken. Het was een aparte sfeer voor een uitwedstrijd."