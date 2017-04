Premier League-spelers kiezen Kanté als nummer één

Premier League-spelers hebben N'Golo Kanté uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De middenvelder heeft een groot aandeel opgeëist in het succesverhaal van Chelsea, nadat hij in de zomer werd opgepikt bij Leicester City.



Binnen deze verkiezing van de PFA had Kanté onder meer concurrentie van teamgenoot Een Hazard. Ook Zlatan Ibrahimovic, Harry Kane, Alexis Sánchez en Romelu Lukaku behoorden tot de genomineerden. De Franse sterkhouder kreeg evenwel het merendeel van de stemmen.



Tottenham Hotspur-middenvelder Dele Alli behoorde niet tot de kandidaten. Dat leidde tot ophef, maar de Engelsman viel desondanks in de prijzen door uitgeroepen te worden tot PFA Talent of the Year in de Premier League. Icoon David Beckham werd door de Engelse spelersvakbond geëerd voor zijn bijdrage aan het nationale voetbal.





Congratulations @nglkante - the Men's PFA Players' Player of the Year! pic.twitter.com/VzlbNhIqNI — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 23, 2017