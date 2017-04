'Vernieuwend Barça kan deze spelers kwijtraken'

FC Barcelona maakt een wisselvallig seizoen door en moet in de zomer weer opnieuw beginnen. Coach Luis Enrique zal dan namelijk vertrekken bij de grootmacht, net zoals een aantal spelers. SoccerNews.nl zet op een rijtje welke spelers mogelijkerwijs worden uitgezwaaid.



Veel rumoer is er de afgelopen tijd ontstaan rond smaakmaker Neymar . De Braziliaanse aanvaller liet recentelijk weten een toekomstig avontuur in de Premier League te zien zitten en direct verscheen Manchester United op het strijdtoneel. Manager José Mourinho noemde zijn komst onhaalbaar en gezien de hoogte van de gelimiteerde transfersom is de kans misschien ook niet groot, maar in de hedendaagse voetballerij is niets onmogelijk.







Ook Andrés Iniesta blijft de gemoederen bezighouden. Zelf loopt de spelmaker steevast aan te verkondigen dat zijn toekomst voorlopig bij FC Barcelona ligt en gezien zijn loyaliteit aan de club mogen we dat best geloven, maar net als Xavi een paar jaar geleden komt hij nu op een punt in zijn loopbaan waarop een nieuwe uitdaging nog echt zinvol is. Volgens recente berichten zou Iniesta daarom tóch nadenken over de Amerikaanse MLS.







Jordi Alba is met zijn loopvermogen een genot om naar te kijken. Barça zal hem aan boord willen houden, maar naar verluidt heeft de back bij de Spaanse nationale ploeg wel erg nadrukkelijk interesse getoond in de spelers uit de Premier League. Een vervolg in Engeland is ook geopperd in het geval van middenvelder Ivan Rakitic , al heeft hij dit seizoen wel een nieuw contract getekend in Camp Nou.







Arda Turan is een naam die we niet mogen overslaan. De Turk verruilde Atlético Madrid in de zomer van 2015 voor FC Barcelona, waarvoor hij zelfs een speelverbod van een half seizoen voor lief nam. Helaas heeft de middenvelder sindsdien nooit écht zijn stempel kunnen drukken op het team van Luis Enrique en hij is dan ook geen zekerheidje meer. We kunnen het ons dan ook voorstellen dat hij zijn zaakwaarnemer laat rondkijken.







FC Barcelona zelf kan natuurlijk ook een actieve rol gaan spelen door spelers op de transferlijst te plaatsen. Neem bijvoorbeeld de ervaren Franse verdediger Jérémy Mathieu , die in Catalonië nooit populair is geweest. En wat te denken van de teleurstellende zomeraankoop André Gomes ? Ook is het twijfelachtig of Denis Suárez voldoende perspectief bezit om op de loonlijst te blijven.