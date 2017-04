Feyenoord-fans hebben pech: KNVB wijst optie af

Feyenoord kan op zondag 7 mei eindelijk weer kampioen van Nederland worden. Winst op stadsgenoot Excelsior volstaat om de titelrace te beslissen, maar veel supporters van de koploper hebben pech.



Excelsior beschikt over het kleinste stadion van Nederland en dus moeten veel Feyenoord-supporters het kampioensduel missen. Presentator Jack van Gelder deed via Twitter een verzoek om het duel naar De Kuip te verplaatsen, maar dat idee werd kort daarna alweer afgeschoten.



Clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad reageerde bij Ziggo Sport op deze mogelijkheid. Volgens hem is dit idee wel eens geopperd, maar staat de KNVB dit niet toe. Het zou een vorm van competitievervalsing zijn om de koploper een extra duel in De Kuip te gunnen.





Op Twitter vroeg @jackvangelder zich af waarom #excfey niet in @DeKuip wordt afgewerkt. De KNVB staat dat niet toe. pic.twitter.com/Vfo2tJWty0 — Rondo (@Rondo) 23 april 2017