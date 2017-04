Steun voor Ajax na topper: "Dat vind ik onbevredigend"

Ajax was donderdagavond rond half twaalf nog euforisch door het bereiken van de halve finales van de Europa League, maar ontving zondag in de strijd om het kampioenschap een fatale tik van PSV. Volgens Willem Vissers heeft de KNVB nagelaten om in te grijpen.



Vanuit Amsterdam werd enige tijd geleden het verzoek gedaan om deze topper naar maandag te verplaatsen. Ook PSV liet zich in eerder stadium al eens uit over het beschermen van Europees actieve clubs, maar de KNVB liet het lopen. Volgens de journalist van De Volkskrant is dat een beslissing met cruciale gevolgen met het oog op het kampioenschap.



"Verheijen heeft dat ook uitgezocht. Die heeft gewoon aangetoond dat, als je een dag minder hebt, je niet hersteld bent", sprak Vissers bij Studio Voetbal. "Ajax doet in de Europa Cup mee en dan worden ze niet geholpen op deze manier. Dat vind ik onbevredigend. Zij (Ajax red.) zeggen het niet hardop, maar wij moeten dat wel zeggen."