Ten Cate reageert: "Ja, ik ben geïnteresseerd"

De KNVB-leiding is sinds het ontslag van Danny Blind eind maart op zoek naar een nieuwe bondscoach. Inmiddels is de topkandidaat bekend: Henk ten Cate.



Meerdere mediums maken melding van concrete belangstelling voor Henk ten Cate, die nu nog hoofdtrainer is van Al Jazira in Abu Dhabi. Tegenover De Telegraaf laat de Amsterdammer (62) weten: "Ja, ik ben geïnteresseerd en wacht nu rustig af."



De oud-trainer van onder meer Ajax en FC Barcelona zat tweemaal vier uur om tafel met KNVB-directeur Hans van Breukelen. "Waar? In een hotel. Nee, ik geef geen details, want dat zou ik tamelijk onbeschoft vinden. De KNVB neemt contact met me op."



Ten Cate hoopt binnenkort definitief kampioen te worden met Al Jazira.