"Feyenoord constanter en degelijker dan PSV en Ajax"

Feyenoord staat al sinds speelronde één bovenaan en de kans is levensgroot dat het ook na de allerlaatste speelronde op die plek bivakkeert. Een overwinning op Excelsior of Heracles Almelo is al voldoende om het eerste kampioenschap sinds 1999 over de streep te trekken.



Na zondag bedraagt de voorsprong vier punten plus een beter doelsaldo. PSV-trainer Phillip Cocu rekent dan ook op de titel voor de 'Kuipbewoners'. "Feyenoord is constanter en degelijker geweest dan PSV en Ajax", luidt het oordeel van de oud-international in gesprek met FOX Sports.



"Ook zij hebben wel eens verloren of gelijkgespeeld, maar veel minder. Ze hebben een aantal minimale overwinningen geboekt, ze hebben weinig tegengoals gekregen. Uiteindelijk is dat bepalend voor de club die kampioen wordt", aldus Cocu, die in 2015 en 2016 het kampioenschap behaalde met PSV.