BIZAR: 'International Tsjechië pleegt zelfmoord'

De voetbalwereld is zondagavond opgeschrikt door verschrikkelijk nieuws. Een international van Tsjechië, de 31-jarige Frantisek Rajtoral, zou volgens Turkse media zelfmoord hebben gepleegd middels ophanging.



Rajtoral speelt sinds afgelopen zomer voor Gaziantepspor en woonde in Gaziantep. Zondag kwam de rechtsback echter niet opdagen op het trainingsveld en van een afmelding bleek ook geen sprake. Daarom werden er mensen naar zijn huis gestuurd waarop de Tsjech dood werd aangetroffen.



De verdediger speelde voor verschillende clubs in zijn thuisland en kwam ook enige tijd uit voor het Duitse Hannover 96. In totaal kwam Rajtoral tot dertien interlands namens Tsjechië, waaronder twee invalbeurten op het EK van 2012.