Gemeente spreekt intentie uit voor Feyenoord-huldiging

Na de 0-2 overwinning bij Vitesse en de misstap van Ajax lijkt het niet de vraag óf Feyenoord landskampioen gaat worden, maar wanneer de huldiging op de Coolsingel is. Er is inmiddels iets meer bekend hierover.



Volgens voormalig clubwatcher Jan Dirk Stouten zal de huldiging niet op een zondag plaatsvinden. Kortom: mocht Feyenoord op 7 mei landskampioen worden, dan is op maandag 8 mei de huldiging op de Coolsingel. Dat zou de gemeente hebben besloten.



Mocht Feyenoord na het Rotterdamse onderonsje bij Excelsior nog niet in het bezit zijn van de landstitel, dan wacht op zondag 14 mei een herkansing. Een eventuele huldiging zal dan op de vijftiende plaatsvinden. Ook de huldiging na de bekerwinst van vorig seizoen werd pas een dag later gevierd op de Coolsingel.





De gemeente Rotterdam stuurt aan op een huldiging op maandag. Dat wordt dan 8 of 15 mei. #Feyenoord — Jan Dirk Stouten (@JanDirkStouten) 23 april 2017