Geen euforie bij PSV: "Het is wel een kleurloos seizoen"

PSV heeft het zelfvertrouwen zondag opgevijzeld door Ajax met een 1-0 nederlaag huiswaarts te sturen. Een mooi succesje, maar Davy Pröpper weet dat er geen enkele aanleiding is om euforisch te zijn.



"We komen er wel een paar keer goed uit, maar de laatste bal ging telkens niet goed", vertelde de middenvelder aan FOX Sports. "We hadden moeite met druk zetten, toen kregen zij het gevoel dat er iets te halen viel. Ik ben ook kritisch geweest na wedstrijden waarin we gelijkspeelden, nu hebben we wel de drie punten."



PSV staat nu weer op drie punten van Ajax, maar het is de vraag of plek twee nog haalbaar is. "Dat moet maar blijken", aldus Pröpper. "Ook al valt er niet veel meer te halen, dit was het maximale wat we konden doen. Ondanks de overwinning is het wel een kleurloos seizoen."