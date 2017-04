Nicolai Jörgensen heeft Feyenoord zijn twintigste en 21ste Eredivisie-doelpunt van het seizoen een 0-2 overwinning op Vitesse bezorgd. De Deense spits kreeg in Arnhem duizenden fans in euforie, want ook in de thuisvakken zat een grote groep.



Jörgensen kreeg het door toen hij werd gewisseld. "Het was geweldig om te zien. Hun steun betekent alles voor ons. We speelden een uitwedstrijd, maar op zo’n manier heb je het gevoel dat je met twaalf man bent", aldus de topscorer van de Eredivisie tegenover Metro. "Ze zijn gek, haha, en wij hebben ze nodig."



Op bezoek bij Excelsior kunnen zij een nóg groter feest vieren door het kampioenschap binnen te halen. Jörgensen blijft er kalm onder. "Ik heb het woord Coolsingel al honderdduizend keer gehoord en ik ben er zelfs al geweest toen ik net mijn contract had getekend. Maar laten we er nu eerst maar voor zorgen dat we ook de laatste twee wedstrijden winnen."