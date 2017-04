De 11 namen bij Real Madrid en FC Barcelona: wie wint?

Real Madrid en FC Barcelona trappen zondagavond om 20:45 uur af voor El Clásico. In de strijd om het Spaanse kampioenschap is dit een affiche met enorme belangen.



Bij Real Madrid is Gareth Bale fit genoeg bevonden om te starten. De voorhoede van Barça is daarentegen niet compleet, want door een schorsing is Neymar niet van de partij. De Braziliaan zal worden vervangen door Paco Alcácer.



Real Madrid is momenteel lijstaanvoerder met 75 punten uit 31 duels. FC Barcelona kan op gelijke hoogte komen qua punten, maar speelde een duel meer.



De opstellingen:



Real Madrid: Navas; Marcelo, Ramos, Nacho, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Ronaldo.



FC Barcelona: Ter Stegen; Alba, Piqué, Umtiti, Roberto; Iniesta, Busquets, Rakitic; Alcácer, Suárez, Messi.