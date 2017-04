Ommekeer ADO compleet: "Rillingen op m’n gezicht"

Alfons Groenendijk ging tien weken geleden aan de slag met een aangeslagen ADO Den Haag. Zijn start was direct pittig te noemen, maar vrij snel daarna volgde de ommekeer met zondagmiddag de ultieme bekroning: lijfsbehoud.



Na de 0-1 overwinning bij Sparta Rotterdam is een nieuw Eredivisie-seizoen al zeker. Groenendijk besloot zich even terug te trekken in de dug-out. "Ik kreeg Aervan", citeert Omroep West. "Ik vond het zo mooi, die supporters in het uitvak. Het is wel iets natuurlijk."



Groenendijk vervolgt: "Ik ben hier tien weken geleden binnengekomen en vanaf de eerste dag ben je intensief bezig om ervoor te zorgen dat ADO Den Haag in de Eredivisie blijft. Je doet dat met een staf, waarmee het vanaf dag een ook mee klikt. Dat werkt ook door in de kleedkamer."