Trotse Bosz: "We moeten dat niet overdrijven"

Peter Bosz vindt het te makkelijk om de 1-0 nederlaag bij PSV aan de Europese verplichtingen te wijten. Zelfs na de slijtageslag in Gelsenkirchen wil de Ajax-trainer niet zo ver gaan.



"Luister", zeg Bosz in gesprek met de NOS, "we hebben nu achttien Europese wedstrijden gespeeld. We hebben niet alleen maar wedstrijden verloren erna. We moeten dat niet overdrijven."



"Als je na een Europa-wedstrijd in Spanje daarna uit naar Feyenoord moet en je speelt daar gelijk, dan vind ik het allemaal wel meevallen. Wij willen alles winnen. Dat willen we in de competitie en dat willen we in Europa", aldus Bosz.



De Ajax-trainer zag zijn elftal bovendien volop strijd leveren. "Kluivert die meeverdedigd, André (Onana, red.) die zich voor die ballen gooit op het eind... Dit is Ajax."