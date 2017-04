Berghuis kent Coolsingel: "Wat ik dan voor me zie?"

Steven Berghuis rijdt met zijn auto regelmatig over de Coolsingel en voor de Feyenoord-aanvaller is dat iets speciaals. De huurling van Watford droomt van een huldiging op deze plek.



"Ik beeld me in hoe het zou zijn, daar een kampioenschap vieren", vertelde Berghuis na de 0-1 overwinning op Vitesse aan het Algemeen Dagblad. "Wat ik dan voor me zie? Een geweldige dag. Meerdere dagen eigenlijk zelfs."



Berghuis zag in Arnhem al veel euforie ontstaan. Op het veld en in het gastenvak, maar ook in de thuisvakken. "Het zat helemaal vol met fans van ons, bizar. Tegen het einde van de wedstrijd merkte ik pas hoe veel het er waren. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Iedereen wil erbij zijn. We hebben weer veel mensen blij gemaakt vandaag."