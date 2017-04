Ziyech: "Dat is voor mij ook een raadsel"

Hakim Ziyech rekent na de 1-0 nederlaag bij PSV niet langer op het kampioenschap. De Marokkaanse middenvelder vindt dat Ajax nu vol voor het Europese succes moet gaan.



"We hebben nog iets anders wat heel mooi is en op ons staat te wachten", vertelde Ziyech aan FOX Sports. "Natuurlijk ben je teleurgesteld met zijn allen, maar we moeten gewoon door en met onze kop omhoog focussen op wat gaat komen."



Ziyech kreeg via een vrije trap nog een goede kans, maar bij Ajax lukt het hem nog niet om ze te benutten. "Dat is voor mij ook een raadsel. Ik train er wel gewoon op", aldus de middenvelder. "Op de trainingen gaan ze er wel gewoon in, maar in de wedstrijd is het toch gewoon anders. Ik maak mij er niet druk om. Ik blijf trainen en dan komt het vanzelf goed. Natuurlijk knaagt het, maar je moet het van je af zetten."