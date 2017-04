Liverpool noteert duur verlies, City mikt nu op plek drie

Liverpool heeft zondagavond een gevoelige nederlaag geleden. Op Anfield bleek Crystal Palace met 1-2 te sterk en uitgerekend Christian Benteke nam de hoofdrol op zich. Georginio Wijnaldum stond in de basis



Na 24 minuten nam Liverpool nog wel de leiding via Philippe Coutinho, die op heerlijke wijze een vrije trap tegen de touwen mikte. Kort voor rust maakte Benteke evenwel gelijk door de bal bij de tweede paal binnen te lopen. Daarmee nam de Belg wraak op manager Jürgen Klopp, die hem als te licht beoordeelde.



Na 74 minuten wist diezelfde Benteke ook de 1-2 op het scorebord te brengen. Liverpool blijft daardoor steken op 66 punten en moet vrezen dat het rechtstreekse Champions League-ticket alsnog uit handen glipt. Manchester City volgt op twee punten achterstand met nog twee duels tegoed.



City verloor eerder op de avond met 2-1 van Arsenal, dat zich daarmee plaatste voor de FA Cup-finale tegen Chelsea. Alexis Sánchez maakte in de verlenging het winnende doelpunt. Sergio Agüero (0-1) en Nacho Monreal (1-1) hadden eerder al gescoord.