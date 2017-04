Bosz zoekt geen excuses: "Als het andersom is wel"

Peter Bosz heeft toegegeven dat Ajax zondag niet het gewenste niveau heeft gehaald in de topper tegen PSV. Na de 1-0 nederlaag liet de trainer duidelijk zijn onvrede blijken.



"De eerste helft lag aan onszelf. We speelden niet goed en kregen de druk er niet op. De tweede helft deden we dat beter", zo vertelde Bosz aan FOX Sports. "We kunnen beter dan dat we vandaag hebben laten zien. Als het andersom is, kun je over vermoeidheid spreken. Nu niet."



Bosz weet wel waarom Ajax zo zwak oogde voor rust. "Omdat we niet goed stonden. Wij zakten met Lasse (Schöne, red.) te ver terug in de verdediging. Dan worden de afstanden te groot. Lasse moet dan meer voor zijn verdediging spelen. In de rust hebben we dat beter kunnen wegzetten."