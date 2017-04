Fraser: "Kort moment waarop ik dacht: 'Wow'"

Vitesse-trainer Henk Fraser beloofde een serieuze wedstrijd tegen Feyenoord, maar in de praktijk was daar geen sprake van. Na de 0-2 thuisnederlaag was de oefenmeester dan ook niet tevreden.



"Ze weten dat voor mij elke wedstrijd er één is. En vandaag was ik misschien wel het meest gefrustreerd van alle wedstrijden", vertelde Fraser aan Omroep Gelderland. "Het was te vlak. Ik kan tegen nederlagen, maar we hebben wel een verplichting richting de supporters."



De tacticus heeft daar wel een verklaring voor. "Onbewust spelen we niet op het scherpst van de snede. Dat zit er niet van nature in bij de jongens, maar bij sommigen zit het wel onbewust in hun gedachte. Maar dan nog moeten we ons publiek meer vermaken dan vandaag. Daar zit de frustratie in."



Over de vele Feyenoorders in de thuisvakken wilde hij zich niet uitlaten. "Er is een kort moment waarop ik dacht: 'Wow', maar ik let niet zo op mijn omgeving. Ik heb er weinig van meegekregen, ik heb er ook geen mening over. Ook niet over hoe dit wel of niet kan."