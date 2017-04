Klaassen: "Kampioenschap weg? Dat lijkt mij wel"

Davy Klaassen baalt van de 1-0 nederlaag op bezoek bij PSV. Volgens de aanvoerder van Ajax moet het wel heel raar lopen indien Feyenoord het kampioenschap alsnog misloopt.



"Dat het gewoon klote is", luidt de conclusie van Klaassen als zijn gevoel ter sprake komt. "De eerste helft speel je echt slecht. Maar je mag toch trots op elkaar zijn, op dat we karakter hebben getoond. Het was niet goed, maar er was wel karakter."



Aan FOX Sports vertelde hij: "Uiteindelijk ben je natuurlijk moe. De eerste helft krijgen we de druk er niet op. Ik ben leeg. Kampioenschap weg? Dat lijkt mij wel ja. In theorie nog niet, maar er is een hele kleine kans. (…) De halve finale Europa League is hartstikke goed, maar aan het eind wil je met een prijs staan..."