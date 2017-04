FOTO'S: Topper kort stilgelegd vanwege enorme zwarte rookpuim

De Topper tussen PSV en Ajax werd zojuist, in de 52e minuut, korte tijd stilgelegd vanwege een enorme rookpluim vanuit het thuisvak in het Philips Stadion. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het ED was het een 'actie tegen stadionverboden'.





Dit wordt weer zware factuur op het bureau van Gerbrands. Idiote actie waar veel mensen last van hebben, met name in vakken erboven #psvaja pic.twitter.com/4A76biaigg — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) 23 april 2017

Dit ziet er niet goed uit #psvaja pic.twitter.com/84bfeuAUE2 — Jeroen Haverkort (@jeroenhaverkort) 23 april 2017

Er werd in die hoek een spandoek getoond, samen met wat rookpotjes. En nu dikke, donkere wolken. Lekker snugger allemaal. #psvaja — Ajax Life (@ajaxlife) 23 april 2017

Ondertussen in Eindhoven... pic.twitter.com/3DYGS4Wjnu — Daniel Dwarswaard (@DanielDwars) 23 april 2017