Berghuis vol verbazing over 'thuiswedstrijd' in GelreDome

De GelreDome werd vandaag gedomineerd door Feyenoord-fans, die niet alleen in het uitvak maar ook op de tribunes van Vitesse zaten. Aanvaller Steven Berghuis genoot ervan.



"Ik sta hier net als jij, net als al die mensen die voor Feyenoord zijn. We hebben een stap gezet in een moeilijke uitwedstrijd", zegt Berghuis na afloop bij FOX Sports. "Bij Heerenveen was dit al het geval en ook andere uitwedstrijden, maar dit was wel heel extreem, de lange zijde was bijna alleen maar Feyenoord. Dan speel je bijna geen uitwedstrijd."





ūüé• | Steven Berghuis stond zojuist met een big smile voor de camera van Feyenoord TV. 'We hebben vandaag een goede stap gezet.'#vitfey pic.twitter.com/dZOpOL3HJd — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 23 april 2017