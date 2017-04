Van Bronckhorst reageert op zege en Feyenoordfans in heel stadion

Feyenoord zette vandaag een grote stap richting de Coolsingel door met 0-2 te winnen bij Vitesse. Trainer Giovanni van Bronckhorst is dan ook uiterst content met zijn ploeg.



"We hebben het uitstekend gedaan. Scherp, agressief, verdiend gewonnen. Het was heel belangrijk vandaag, hoe je het ook wendt of keert. Het enige verwijt dat ik de jongens kan maken is dat het na één helft nog niet gespeeld was. Maar met nog twee wedstrijden te spelen staan we waar we willen staan", aldus Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports.



Wat opviel is dat een enorm deel van de aanwezige fans voor Feyenoord was in de GelreDome. "Als je ziet hoeveel steun wij vandaag hebben uit Rotterdam... Niet alleen in het uitvak, maar overal in het stadion. Heel leuk dat er zo veel Feyenoord-fans op de tribune zaten. Dat geeft heel veel vertrouwen. Bij Excelsior zal het ook zo zijn."