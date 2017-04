ADO veilig na fenomenaal doelpunt, Sparta moet vrezen

In de strijd om lijfsbehoud heeft ADO Den Haag een definitieve slag geslagen. Het uitduel bij concurrent Sparta Rotterdam werd dankzij een heerlijk doelpunt met 0-1 gewonnen.



Nasser El Khayati wist een hoofdrol op te eisen op Het Kasteel. Al na tien minuten kreeg de huurling van Queens Park Rangers de gelegenheid om op doel te schieten en dat deed de middenvelder op fenomenale wijze. De bal vloog onhoudbaar in de bovenhoek: 0-1. ADO domineerde in die fase en liep via zowel Mike Havenaar als Sheraldo Becker bijna uit naar een grotere voorsprong.



Pas in de tweede helft wist Sparta echt serieuze tegenstand te bieden. Er stond zowaar gevaar voor het doel van Robert Zwinkels, maar de sluitpost van de Haagse ploeg wist de nul te houden en daarmee de overwinning over de streep te trekken.



Met 35 punten uit 32 duels is ADO officieel veilig. Sparta staat met 28 punten nog altijd op een gevaarlijke plek, de zestiende.



Scoreverloop:

0-1 (10') Nasser El Khayati