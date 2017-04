Feyenoord rekent binnen half uur af met zwak Vitesse

Feyenoord heeft opnieuw een belangrijke stap gezet richting het kampioenschap. Op papier was het bezoek aan Vitesse nog de belangrijkste hobbel, maar die werd zondagmiddag simpel overwonnen: 0-2.



Vitesse kon in dit duel geen beroep doen op goaltjesdief Ricky van Wolfswinkel en spande zich duidelijk niet overmatig in gelet op de bekerfinale van volgende week. Feyenoord profiteerde dankbaar in Stadion Gelredome. Al na tien minuten wist Nicolai Jörgensen de ban te breken door alert te reageren op een knal van Jens Toornstra, die doelman Eloy Room tot een halve redding dwong.



Feyenoord ondervond voor rust nauwelijks tegenstand in Arnhem en binnen een half uur resulteerde dat in de tweede treffer. Ook nu gaf Jörgensen het beslissende tikje. Even was er nog de vraag of de Deense topscorer 'm inderdaad zelf over de lijn werkte, maar de arbitrage oordeelde dat inderdaad het geval was. Overigens was dat niet beslissend aangezien de bal enkele seconden later sowieso achter de lijn viel.



De koploper mocht het zichzelf alleen aanrekenen dat het voor rust niet al uitliep naar een marge van drie of zelfs vier goals. Doelman Room hield Vitesse daarbij overeind. Na rust wist de bekerfinalist iets meer tegenstand te bieden, al liet Feyenoord de winst geen tel meer in gevaar komen. Ajax moet daarom winnen bij PSV om de achterstand op één punt te houden.



Scoreverloop:

0-1 (10') Nicolai Jörgensen

0-2 (28') Nicolai Jörgensen