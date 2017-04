VIDEO: Feyenoord-fans slaan opnieuw toe in Arnhem

Vitesse deed er in aanloop naar het thuisduel met Feyenoord alles aan om zo weinig mogelijk uitsupporters toe te laten in Stadion Gelredome. De beelden bewijzen dat dit onvoldoende is gelukt. Een grote groep begon zelfs te zwaaien op verzoek van het gastenvak, iets wat op weinig waardering van de Arnhemmers kan rekenen.