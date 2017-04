Kritiek op NEC-fans: "Keur dit natuurlijk ten zeerste af"

Een groep van circa tweehonderd supporters van NEC heeft zaterdagavond de hoofdingang van De Goffert geblokkeerd na de nederlaag tegen Excelsior (0-1). Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is geschrokken.



"Dit hoort niet", stelt de burgervader in gesprek met De Gelderlander. "Ik heb begrepen dat een kleine groep, zo'n tweehonderd mensen zich verzamelden voor het gebouw. Het is gelukkig vrij beperkt gebleven en het was vrij snel voorbij. Maar vechten en roepen en doen keur ik natuurlijk ten zeerste af."



"Emotie hoort bij voetbal, maar dit is natuurlijk niet de manier waarop het moet", aldus Bruls. "Vorige week gingen mensen de kleedkamer binnen. Dat hoort niet, je helpt je club er ook niet mee." In aanloop naar de resterende thuiswedstrijd in de Eredivisie zal dit verhaal worden meegenomen.