United-aanvaller maakt doelpunt van tien miljoen euro

Anthony Martial heeft de fans van Manchester United zondagmiddag laten juichen in het uitduel bij Burnley. De Fransman tekende voor de 0-1 en dat is letterlijk een duur doelpunt.



Martial maakte op bezoek bij Burnley zijn 25ste doelpunt voor United en daarmee activeert hij een bonusclausule in zijn contract. De Engelse topclub is het contractueel verplicht om een bedrag van circa tien miljoen euro over te maken aan zijn oud-werkgever AS Monaco.



In 2015 maakte Martial voor zo'n vijftig miljoen euro de overstap naar United. AS Monaco wist daarbij zo'n dertig miljoen euro aan bonussen te bedingen, zoals het bereiken van 25 doelpunten.





