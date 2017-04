VIDEO: Matchfixing? Doelpunt met 5 man buitenspel goedgekeurd..

Soms is het niveau van de spelers of het arbitrale trio niet om over naar huis te schrijven, soms zijn de 'fouten' misschien wel gewoon met opzet. Want dat dit doelpunt, in de tweede divisie van Griekenland, wordt goedgekeurd is wel héél erg bizar..



Er staat niet één speler buitenspel bij de vrije trap, maar wel 5!





Goal counts with 5 players in an offside position in Greek 2nd division.

MATCH.FIXED pic.twitter.com/7OnWBjmoQF — Soccerissue.com (@Soccer__Issue) 23 april 2017