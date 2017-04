Koolwijk legt 'het wonder van Excelsior' uit

Excelsior speelde zichzelf gisteren veilig door knap te winnen op bezoek bij NEC. De Rotterdammers maakten de afgelopen weken een enorme opmars, met nu dus handhaving als beloning.



"Sparta zou nu haar laatste drie wedstrijden moeten winnen en beschikt ook nog eens over een slechter doelsaldo. Als ADO Den Haag zondag een punt pakt, zijn we definitief veilig", rekent Ryan Koolwijk in gesprek met ELF Voetbal uit.



Op voorhand werden de Kralingers misschien wel aangewezen als degradatiekandidaat nummer één. "We winnen nu veel meer duels en we maken onze kansen af. Eerst was één foutje achterin ons vaak direct fataal. Nu valt alles de goede kant op. We hebben aan twee, drie kansen voldoende om te winnen."



"We zijn met zijn allen keihard blijven werken en dat vormt de basis van ons succes. Het doel bij deze club is altijd om erin te blijven. Mooi dat het is gelukt", aldus Koolwijk (31) tot slot.