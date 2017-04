De 11 namen bij Vitesse en Feyenoord: Karsdorp reserve

Feyenoord kan vanmiddag de volgende grote stap richting de Coolsingel zetten, als het op bezoek bij Vitesse wint. De Arnhemmers zelf leven vooral richting de bekerfinale.



Toch spaart trainer Henk Fraser vanmiddag niemand. Wel is Ricky van Wolfswinkel geschorst; hij wordt vervangen door de Chinees Zhang Yuning.



Bij Feyenoord is Rick Karsdorp terug van een blessure, maar een basisplek komt nog te vroeg. De rechtsback zit dus wel weer op de bank.



De opstellingen:





Opstelling #Vitesse vs Feyenoord #vitfey, come on Vites!💛🌑 pic.twitter.com/sfYmNODHrY